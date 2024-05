POL-FR: Lörrach: Von Salzertstraße abgekommen - mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Dank zweier Zeugen konnte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer ermittelt werden, welcher im Verdacht steht am Freitag, 17.05.2024, gegen 13.00 Uhr, eine Unfallflucht in der Kreuzstraße begangen zu haben. Der 43-Jährige soll versucht haben mit seinem Pkw am Straßenrand einzuparken und sei dabei mit einem geparkten Audi A 6 kollidiert. Der 43-Jährige ...

