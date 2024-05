Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Kreuzstraße - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Dank zweier Zeugen konnte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer ermittelt werden, welcher im Verdacht steht am Freitag, 17.05.2024, gegen 13.00 Uhr, eine Unfallflucht in der Kreuzstraße begangen zu haben. Der 43-Jährige soll versucht haben mit seinem Pkw am Straßenrand einzuparken und sei dabei mit einem geparkten Audi A 6 kollidiert. Der 43-Jährige entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zwei aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, welche im Nachgang den vermeintlichen Verursacher ermitteln konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell