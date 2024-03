POL-CE: Lagercontainer des SV Wohlenrode geraten in Brand

Celle (ots) - Dasselsbruch - Etwa einen Kilometer hinter dem Bahnübergang auf der Dasselsbrucher Straße, in Rihtung Dasselsbruch, kommt es am 07.03.2024, gegen 11:50 Uhr, zu einem missglücktem Wendemanöver. Ein 80-jähriger Fahrzeugführer eines Mitsubishi kommt beim Wenden von der Fahrbahn ab, gelangt hierbei in den Straßengraben und das Fahrzeug fällt auf das Dach. Der Fahrzeugführer wird dabei in seinem Fahrzeug ...

