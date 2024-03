Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mehr als nur Spaß: Puppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg sensibilisiert wieder Dritt- und Viertklässler zum Thema Medien

Celle (ots)

Celle - Die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg ist wieder auf Tour und hat Celle besucht. Das beliebte Präventionsprogramm startete in dieser Woche in der Stadt Celle und durfte hierfür seine Bühne im Beckmann Saal in der Magnusstraße aufbauen. Elf Celler Grundschulen mit insgesamt 31 Klassen beteiligten sich unter Federführung der katholischen Grundschule an der Medienaufklärung. Mehr als 700 Dritt- und Viertklässler konnten an vier Tagen das Puppentheater bestaunen und dabei auch viel lachen. Polizeiliche Präventionsarbeit mit Kindern lebt vom persönlichen Kontakt. Doch hierbei geht es um mehr als nur Spaß - das Puppentheater widmet sich insbesondere der Mediensicherheit für Kinder: Dabei begleiten die Schülerinnen und Schüler Tobias bei seiner Reise durch das Internet und lernen viele neue Personen kennen. Doch nicht jeder der sich als "Freund" darstellt ist auch einer. Welche persönlichen Daten, Fotos und Videos sollte man dem Internet preisgeben? Das Internet vergisst nie und so entpuppt sich mancher "Freund" als "falsche Schlange" oder "fiese Ratte". Das einstündige Theaterstück mit aktiven Pausen dient dazu, die Medienkompetenz der zumeist 10-jährigen zu stärken. Zudem werden weitere Tipps und Tricks für den sicheren Umgang mit dem Internet gegeben. "Echte Medienkompetenz kann aber nur zu Hause, von den Eltern und den älteren Geschwistern, vorgelebt werden!" mahnt Christian Riebandt, Leiter des Präventionsteam und Beauftragter für Jugendsachen der Polizeiinspektion Celle, der die Präventionspuppenbühne nach Celle eingeladen hat.

Auch dem Celler Polizeichef Frank Freienberg liegt die Sicherheit der kleinen Grundschüler*innen sehr am Herzen. Daher besuchte er zwei der Bühnenaufführungen, um die Kinder bei der ihrer Reise durch das Internet zu begleiten. "Unsere polizeiliche Arbeit im Bereich der Prävention ist elementar für das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger, besonders für die Kleinsten von ihnen. Daher freue ich mich sehr, dass wir immer wieder die Gelegenheit haben, Theaterstücke unserer Präventionspuppenbühne durchzuführen", so Frank Freienberg.

