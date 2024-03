Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Täter nach Kupferdiebstahl gestellt

Celle (ots)

Celle - In der Speicherstraße ist am 07.03.2024, gegen 03:30 Uhr, durch einen Zeugen beobachtet worden, wie mindestens zwei Personen sich an einem Rohbau aufhalten. Die eingesetzte Streifenwagenbeatzung kann unmittelbar vor Ort einen PKW Dacia mit drei Personen feststellen. Im Kofferraum des PKW liegen etwa 100kg zusammengerolltes Kupferkabel. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden die Beschuldigten entlassen. Die Ermittlungen sind aufgenommen und dauern an.

