POL-CE: PKW kommt in den Gegenverkehr

PI Celle (ots) - Am Samstag, den 02.03.2024, um 22:42 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit ihrem PKW die Oldauer Straße in Richtung der Rixförder Straße. Gleichzeitig befuhr eine 27-Jährige Autofahrerin die B214 in Richtung Celle und wollte die Hauptkreuzung in Ovelgönne passieren. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Lichtzeichenanlage bereits nicht mehr in Betrieb. Aus derzeit unbekannten Gründen fuhr die 28-Jährige in ...

mehr