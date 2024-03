Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

PI Celle (ots)

Am Samstag, den 02.03.2024, um 22:42 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit ihrem PKW die Oldauer Straße in Richtung der Rixförder Straße. Gleichzeitig befuhr eine 27-Jährige Autofahrerin die B214 in Richtung Celle und wollte die Hauptkreuzung in Ovelgönne passieren. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Lichtzeichenanlage bereits nicht mehr in Betrieb. Aus derzeit unbekannten Gründen fuhr die 28-Jährige in die Kreuzung ein und übersah die bevorrechtigte von rechts kommende Autofahrerin. Es kam zu einem schweren Zusammenstoß der Fahrzeuge, sodass der bevorrechtigte PKW gegen die Lichtzeichenanlage geschleudert wurde. Hierbei wurden die Ampel und ein weiteres Straßenschild stark beschädigt. Die Oldauer Feuerwehr unterstützte die Polizei bei Absperr- und Räumungsmaßnahmen. Der Kreuzungsbereich musste kurzzeitig gesperrt werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurden beide Autofahrerinnen leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde mit dem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell