Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall auf Autobahnrastanlage endet in Handgreiflichkeit

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.10.2023, gegen 21.40 Uhr, sollen aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalles ein 69-jähriger Pkw-Fahrer sowie die 53-jährige Mitfahrerin des zweiten Unfallbeteiligten in Streit geraten sein, in dessen Verlauf der 69-Jährige die 53-Jährige gewürgt und gegen ein Fahrzeug gedrückt haben soll. Ursache für den handfesten Streit war wohl ein nach dem Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, auf der schweizerischen Rastanlage "Marche" (Deutsche Hoheitsgebiet) Verkehrsunfall zwischen dem 69-jährigen Pkw-Fahrer sowie einem 58-jährigen Pkw-Fahrer, bei welchem die 53-Jährige mitfuhr.

