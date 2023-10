Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Versuchter Einbruch in Firma - Zielrichtung Buntmetall

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.10.2023, gegen 19.10 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in einer Firma in der Reutackerstraße mitgeteilt. Über ein hochgeschobenes Rolltor gelangten die Unbekannten in eine Lagerhalle einer Firma. Eine Durchsuchung der Firma verlief negativ. Den Unbekannten gelang vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Nach Sachlage wurde aus der Firma nichts entwendet. Es wird vermutet, dass die Zielrichtung des Einbruchs der Diebstahl von Buntmetall gewesen sein könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell