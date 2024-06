Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Wohnmobile aufgebrochen

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Mittwoch (05.06.), 13.30 Uhr bis Freitag (07.06.), 13.30 Uhr wurde ein Wohnmobil auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof Steinfurt-Borghorst aufgebrochen. An dem Wohnmobil wurde vorne links ein Fenster aufgehebelt. Es wurden Bargeld, diverse Tabakwaren und eine Bettdecke aus dem Fahrzeug gestohlen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Pendlerparkplatz wurde das Fenster eines Wohnwagens an der Anton-Wattendorff-Straße beschädigt. Hier wurde aus dem Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

Wer Angaben zu den Taten machen kann, wird gebeten sich unter 02551/15-4115 bei der Polizei Steinfurt zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell