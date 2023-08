POL-MG: Baucontainer brennt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Körperverletzungsdelikts, das sich bereits am Freitag, 25. August, um 18.40 Uhr am Römerbrunnen in Mülfort zugetragen hat und bei dem ein 81-Jähriger durch einen Unbekannten leicht verletzt wurde. Laut eigenen Angaben befand sich der 81-jährige als Fußgänger draußen an der Straße, als ein Auto mit seinem ...

mehr