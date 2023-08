Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes-Fahrer schlägt 81-Jährigem ins Gesicht - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Körperverletzungsdelikts, das sich bereits am Freitag, 25. August, um 18.40 Uhr am Römerbrunnen in Mülfort zugetragen hat und bei dem ein 81-Jähriger durch einen Unbekannten leicht verletzt wurde.

Laut eigenen Angaben befand sich der 81-jährige als Fußgänger draußen an der Straße, als ein Auto mit seinem Empfinden nach deutlich zu hoher Geschwindigkeit vorbeifuhr. Der 81-Jährige bedeutete dem Fahrer mit einer Geste, sein Tempo zu drosseln. Daraufhin hielt das Auto an, der Fahrer stieg aus und schlug dem 81-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend setzte er sich wieder ans Steuer und fuhr davon.

Der Geschädigte beschrieb den Flüchtigen als männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Bei seinem Auto soll es sich um eine goldene Mercedes-Limousine handeln.

Die Polizei fragt: Wer hat das Geschehen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Auto oder zur Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an: 02161-290. (jn)

