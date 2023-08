Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto in Lebensgefahr

Mönchengladbach (ots)

An der Akazienstraße Ecke Konradstraße im Stadtteil Ohler hat am Montag, 28. September, um 7.20 Uhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin durch einen Zusammenstoß mit dem Auto eines 66-Jährigen lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik.

Nach derzeitigem Informationsstand der Polizei fuhren der Autofahrer und die Radfahrerin auf der Akazienstraße in dieselbe Richtung. In Höhe der Einmündung Konradstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Aufprall stürzte die 55-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten sie zunächst vor Ort. Dabei war auch ein Notarzt im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik, wo Ärzte sie stationär aufnahmen. Sie befindet sich weiterhin in Lebensgefahr.

Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme. Sie hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell