Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schockanrufe - Polizei warnt erneut

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Am Dienstag kam es im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Suhl wieder vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Glücklicherweise durchschauten alle potentiellen Opfer die Betrugsmasche, beendeten das Gespräch vorzeitig und konnten somit einen finanziellen Schaden abwenden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor Betrugsmaschen per Telefon oder Handy. Egal ob Schockanrufe, Enkeltrick-Versuche oder falsche Polizeibeamte am Telefon - seien Sie misstrauisch. Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmaschen informieren.

