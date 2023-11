LPI-GTH: In Wohnung eingedrungen- Zeugensuche

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 31-jähriger Fahrer eines BMW sowie eine 27-jährige Fahrerin eines Suzuki befuhren heute Vormittag die B247 in der Ortslage Warza. Der 31-Jährige kam mit seinem Fahrzeug zum Stillstand, was die 27 Jahre alte Frau offenbar übersah. Sie fuhr auf den BMW auf, verletzte sich dadurch leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

