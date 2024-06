Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Stolberg - Zeugen verfolgen Tatverdächtigen

Stolberg (ots)

Dank des vorbildlichen Einsatzes mehrerer Zeugen konnte am Samstagabend (15.06.2024) ein Einbrecher festgenommen werden.

Zunächst hatte eine aufmerksame Stolbergerin gegen 20 Uhr eine offene Terrassentür im Nachbarhaus entdeckt. Weil ihre Nachbarin jedoch im Urlaub ist, kam ihr das verdächtig vor, weshalb sie einen Bekannten der Nachbarin bat, nach dem Rechten zu sehen.

Als dieser nachschaute, traf er im Haus auf einen dunkel gekleideten, unbekannten Mann, der sofort die Flucht ergriff, als er den Mann erblickte. Der Einbrecher flüchtete durch mehrere Gärten, bis er in einem Garten auf zwei junge Stolberger traf, die sich ihm in den Weg stellten.

Der Täter bedrohte sie allerdings mit einem Schraubendreher, sodass sie ihn laufen ließen, ihn aber in sicherem Abstand verfolgten. Dies schien der Täter nicht zu bemerken, denn in einem Garten in der Straße "Büsbacher Berg" konnte er schließlich von den herangeführten Polizeikräften widerstandslos festgenommen werden.

Auf seiner Flucht hatte der Täter mehrere Gegenstände - darunter Tatwerkzeug und Tatbeute - verloren. Alle Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt.

Der 50-jährige Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist zudem mehrfach wegen Einbruchsdelikten in Erscheinung getreten. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und räuberischen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell