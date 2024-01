POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Bielefelder Polizeibeamter mit Schraubendreher verletzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Unbekannte erbeuteten am Donnerstag, 18.01.2024, gewaltsam eine Tasche mit Inhalt. Das Opfer wurde verletzt. Eine 36-Jährige aus Spenge saß in der Stadtbahn Linie 1 in Richtung Schildesche und stieg gegen 21:45 Uhr an der Endhaltestelle An der Reegt aus. Ein Männer-Trio verließ ebenfalls dort die Bahn und einer der Männer sprach die 36-Jährige an. Nachdem sie geantwortet hatte, forderte der Täter von ihr die Herausgabe von ...

