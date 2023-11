Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach vom 17.11.23 - 19.11.23

Polizeiinspektion Andernach (ots)

56626 Andernach, Am Stadtgraben 67

Am Freitag, den 18.11.23, zwischen 11:40h - 11:55h kam es hier zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte habe soeben für noch nicht einmal 15 Minuten mit seinem BMW, Am Stadtgraben in Höhe der Hausnummer 67 in der Längstaufstellung geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellt er einen Schaden an der Fahrertüre sowie hinteren Türe auf der Fahrerseite fest. Die Beschädigungen lassen vom Schadensbild auf einen weißen höheren Transporter schließen.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Andernach

56218 Mülheim-Kärlich, B9 Andernach Richtung Koblenz Ein Kraftrad befährt die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz nach der Anschlussstelle zur A48 rutscht das Fahrzeug aufgrund der Witterung und nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Hinterrad weg und stürzt. Der Fahrer klagte vor Ort anschließend über Schmerzen in der Hüfte. Am Kraftrad kann kein Sachschaden festgestellt werden. Ein hinzugerufener Rettungswagen mit Sanitätern untersucht noch vor Ort den Fahrer. Dieser kann jedoch im Anschluss daran seien Fahrt fortsetzen.

56757 Weißenthurm, Hauptstraße

Auf der Dienststelle der Polizei Andernach ging am Freitag, den 17.11.2023, gg. 21:15h die Mitteilung über einen weißen VW-T4 Bus, auf dem Parkplatz des dortigen Gyrosgeschäftes in Weißenthurm ein, dass dieser zwei PKWs touchiert habe, der Fahrer sei betrunken und fuhr in Fahrtrichtung Andernach über die Hauptstraße davon. Eine umgehende Fahndung mit straken Kräften wurde eingeleitet. Eine Streife des Ordnungsamtes Weißenthurm wurde ebenfalls verständigt. Der flüchtige Transporter kam dann der Streife des Ordnungsamtes auf der Hauptstr. wenige Minuten später entgegen. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Andernach, bog dann aber in den Stierweg, Berliner Str. in Rtg. Wohnpark Nette ab. Der Bus konnte dort gestellt und der Fahrer kontrollierte werden. Eine Atemalkoholüberüberprüfung des Fahrers ergab einen Wert von 1,89 Promille. Auch durch die Streife des Ordnungsamtes wurde eine auffällige Fahrweise beobachtet. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Unfallhergang konnte aufgrund eines unbeteiligten Zeugen sowie der vorhandenen Videoüberwachung rekonstruiert werden: Demnach fuhr er auf das Gelände und versuchte mehrfach in Parkbuchten einzuparken. Schließlich parkte er neben dem Geschädigten und touchierte diese vorne links (Spiegel abgefallen). Anschließend fuhr er auf dem Parkplatz gegen ein ebenfalls noch fahrendes Fahrzeug. Nachdem er sich mit diesem unterhielt stieg er wieder in seinen Transporter und fuhr wie beschrieben davon.

Nun erwartet den Fahrer eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Von dem entstandenen Schaden ganz zu schweigen.

56626 Andernach, Am Helmwartsturm

Ín der Nacht zum Samstag, den 18.11.23, gg. 00:20h ging auf der Dienststelle der Polizei Andernach die Mitteilung ein, das aktuelle eine Verkehrsunfallflucht stattfinde. Ein Fahrzeugführer habe beim Ausparken einen geparkten PKW touchiert und beabsichtigte, sich von der Unfallörtlichkeit zu entfernen. Die Zeugin habe den Fahrer aufgehalten und auf den Verkehrsunfall angesprochen. Hierbei konnte sie starkes Lallen sowie Atemalkoholgeruch feststellen. Nach einem kurzen Gespräch kündigte sie an, die Polizei zu rufen. Die Anruferin habe sich vor den PKW gestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Der Beschuldigte habe sie sodann im Schritttempo angefahren und vor dem PKW hergeschoben. Die Anruferin ging mehrere Meter mit dem Fahrzeug zurück, bevor sie schließlich seitlich vor dem Fahrzeug wegging, da der Beschuldigte augenscheinlich nicht von seinem Vorhaben der Flucht absah. Das Kennzeichen konnte jedoch abgelesen und eine sehr gute Beschreibung des Fahrers abgegeben werden. Das Fahrzeug wurde dann im Rahmen der Fahndung in Kell festgestellt. Eine Person war nicht mehr vor Ort. Im Nahbereich kann eine auf die Beschreibung passende Person jedoch angetroffen werden. Im Rahmen der Personendurchsuchung zur Identitätsfeststellung leistet der Beschuldigte zusätzlich noch Widerstand. Nur mit erheblichen Kraftaufwand kann der Ausweis aufgefunden werden. Im Gesamten zeigte sich der Proband sehr unkooperativ und beleidigend. Anschließend wird die Person zur hiesigen Dienststelle verbracht um ihm dort durch einen Arzt eine Blutprobe zu entnehmen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Auch hier erfolgt nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

56626 Andernach, Werftstraße

Zu einem weiteren Verkehrsunfall, hier mit Personenschaden, kam es am Samstag, den 18.11.23, gg. 12:30h. Ein Hyundai befährt die Werfstraße von der Breite Straße kommend in Richtung Koblenzer Straße. Vor dem Zebrastreifen an der Einmündung Füllscheuerweg/Werfstraße verlangsamte er, da sich Fußgänger in der Nähe befinden, die möglicherweise queren wollen. Diese gehe jedoch auf dem Bürgersteig weiter. Daraufhin fährt er wieder an. In diesem Moment querte eine Fußgängerin die Straße aus Richtung Füllscheuerweg kommend und stößt mit dem Fahrzeug zusammen. Die Dame schlägt vermutlich mit dem Kopf auf der Motorhaube auf und verletzt sich dabei. Nachdem ein Rettungswagen vor Ort eingetroffen war, verbrachte dieser die Geschädigte ins Krankenhaus nach Andernach.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.

56575 Weißenthurm, Hauptstraße 163

Es werden Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht am Samstag, den 18.11.2023, gg. 11:15h gesucht. Ein Mercedes-Benz parkte in der Hauptstraße in Weißenthurm auf Höhe der Hausnr. 163. Ein fremdes Fahrzeug befährt die Hauptstraße von Andernach kommend in Fahrtrichtung Urmitz-Bahnhof und touchiert dabei den Mercedes-Benz am Außenspiegel. Der Verursacher fährt weiter ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Es entsteht ein Sachschaden am Außenspiegel auf der Fahrerseite bei dem Geschädigte in Höhe von 500EUR.

Hinweise hier an die Polizei Andernach.

56626 Andernach, Vulkanstraße

Im Zeitraum von Samstag, den 18.11.23, gg. 16:00h bis Sonntag, den 19.11.23, gg. 01:25h kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Mercedes-Benz stand geparkt am rechten Fahrbahnrand in der Vulkanstraße in Fahrtrichtung Aktienstraße in Andernach. Unbekannter Verursacher streifte das Heck des geschädigten linksseitig und es entstand ein leichter Sachschaden. Anschließend setzte er seine Fahrt ohne den nötigen Personalienaustausch fort.

Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizei Andernach.

56218 Mülheim-Kärlich, B9 von Koblenz in Richtung Bonn Ein BMW befuhr die B9 von Koblenz aus kommend in Fahrtrichtung Andernach. Auf Höhe des Zubringers der A48 wechselte der Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem anderem PKW das Auffahren von der A48 auf die B9 zu ermöglichen. Dabei verlor er im Bereich der Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Der BMW kam auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, der Fahrzeugführer nicht verletzt. Augenscheinlich stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Nach der Unfallaufnahme wurde der Fahrer zur Dienststelle verbracht und ihm dort eine Blutprobe entnommen. Auch hier wird eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

