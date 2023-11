POL-PDKO: 2 Trunkenheitsfahrten mit Verkehrsunfall und unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Bendorf (ots) - Am 15.11.2023 kam es im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Bendorf. Auf Höhe des dort ansässigen Kindergartens wurde mutmaßlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug ein am Fahrbahnrand parkender PKW beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf Telefon: ...

