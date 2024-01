Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio raubt Umhängetasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Unbekannte erbeuteten am Donnerstag, 18.01.2024, gewaltsam eine Tasche mit Inhalt. Das Opfer wurde verletzt.

Eine 36-Jährige aus Spenge saß in der Stadtbahn Linie 1 in Richtung Schildesche und stieg gegen 21:45 Uhr an der Endhaltestelle An der Reegt aus. Ein Männer-Trio verließ ebenfalls dort die Bahn und einer der Männer sprach die 36-Jährige an. Nachdem sie geantwortet hatte, forderte der Täter von ihr die Herausgabe von Geld. Als sie dies verweigerte, schlug der Räuber ihr ins Gesicht und entriss ihr die Umhängetasche. Das Opfer stürzte und blieb nach den derzeitigen Erkenntnissen bewusstlos liegen.

Die Polizei bittet Personen, die in dem Bereich des Tatortes Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Wer kann Hinweise zu den Räubern geben?

Die Räuber sollen 17 bis 19 Jahre alt, etwa 170 bis 180 cm groß sein, hatten kurze dunkle Haare und waren mit dunkler Kleidung bekleidet. Sie sprachen mit Akzent.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

