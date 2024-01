Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte bergen E-Scooter aus einem Teich

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag, 16. Januar 2024, um 13.37 Uhr die Polizei zum Wissenschaftspark in Ückendorf gerufen, weil er beobachtet hatte, wie ein Jugendlicher einen E-Scooter in den Teich vor dem Gebäude warf. Anschließend sei der Täter mit zwei weiteren Jugendlichen auf einem weiteren Roller in Richtung Rheinelbestraße geflüchtet. Die Beamten bargen den Scooter aus dem Teich und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen zum Mieter des Fahrzeugs dauern an.

