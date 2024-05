Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennender Pkw - Brandursache bisher unbekannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Alt-Wolfsburg, Schloßstraße

03.05.2024, 01.55 Uhr

In der Nacht zu Freitag geriet aus bisher unbekannter Ursache ein VW Golf (Elektrofahrzeug) in der Schloßstraße in Wolfsburg in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 01.55 Uhr bemerkten Zeugen den in der Schloßstraße geparkten brennenden Golf und verständigten umgehend die Berufsfeuerwehr. Die Löscharbeiten wurden mit Unterstützung der Werksfeuerwehr durchgeführt.

Die Brandursache ist aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell