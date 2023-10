Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Beteiligter Radfahrer nach Sturz gesucht

Warendorf (ots)

Wir bitten einen bisher unbekannten Radfahrer sich nach einem Verkehrsunfall am Wochenende bei der Polizei zu melden. Der Hintergrund: Der Sturz eines zweiten Radfahrers am Sonntag (22.10.2023, 15.20 Uhr) in Warendorf.

Der Unbekannte und ein 60-jähriger Warendorfer fuhren mit ihren Rädern auf dem getrennten Geh- und Radweg neben der Zumlohstraße in Richtung Blumenstraße - dabei fuhr der Warendorfer vor dem unbekannten Beteiligten.

Circa auf Höhe einer Verkehrsinsel fuhr der zweite Radfahrer rechts und eng an dem 60-Jährigen vorbei. Dieser geriet ins Straucheln, stürzte in ein Beet und verletzte sich leicht. Der Unbekannte half dem Mann noch auf, flüchtete dann aber Richtung Bahnhof als der Warendorfer äußerte die Polizei rufen zu wollen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, schwarzer Vollbart, südländischen Phänotyps, trug eine grau grüne Jacke, eine Basecap und war auf einem schwarzen Herrenrad unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell