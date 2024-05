POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Alessandro-Volta-Straße 08.05.2024, 01.20 Uhr Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch in eine Wohnung in der Alessandro-Volta-Straße in Wolfsburg einzubrechen, wurden jedoch durch die Mieterin in ihrem Vorhaben gestört. Die Wohnungsmieterin hatte bereits geschlafen, als sie um 01.20 Uhr von einem Geräusch geweckt wurde. ...

mehr