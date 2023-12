POL-OE: Zeugen melden auffällig fahrenden Lkw-Fahrer

Olpe (ots) - Zeugen haben der Polizei am Montag (18. Dezember) gegen 12:30 Uhr einen versuchten Automatenaufbruch in der Straße "Am Bahnhof" gemeldet. Die Polizeibeamten trafen vor Ort einen jungen Mann an, der gewaltsam versuchte, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Den Beamten gelang es, den Tatverdächtigen zu stellen und vorläufig festzunehmen. Der 24-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein ...

mehr