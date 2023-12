POL-OE: Unfallverursacher gesucht

Attendorn (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche haben sich in Windhausen - einmal im "Unterer Weg" und einmal im "Bornweg" -am Samstag (16. Dezember) ereignet. In der Straße "Unterer Weg" drangen unbekannte Täter zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr in eine Einliegerwohnung ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zudem drangen Unbekannte im "Bornweg" zwischen 17 Uhr ...

mehr