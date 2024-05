Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Wohnungseinbruch - Mieterin vertreibt Einbrecher

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Alessandro-Volta-Straße

08.05.2024, 01.20 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch in eine Wohnung in der Alessandro-Volta-Straße in Wolfsburg einzubrechen, wurden jedoch durch die Mieterin in ihrem Vorhaben gestört.

Die Wohnungsmieterin hatte bereits geschlafen, als sie um 01.20 Uhr von einem Geräusch geweckt wurde. Als sie dann nach dem Rechten sah, bemerkte die Seniorin zwei unbekannte Personen, die sich an ihrer Wohnungstür zu schaffen machten. Die Mieterin machte lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter sofort flüchteten.

Zeugen, die zur Tatzeit in der Alessandro-Volta-Straße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell