POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg - Detmerode, Theodor-Heuss-Str. 33 Am 05.05.2024, gegen 00:06 Uhr, zünden bisher unbekannte Täter einen Anhänger hinter einem Pkw an. Der Anhänger wird durch den Brand zerstört. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Wolfsburg - Wohltberg, Posener Str. 7 Ebenfalls am 05.05.2024, gegen 00:16 Uhr, wird erneut durch die Feuerwehr ein Brand gemeldet. Durch bisher unbekannte Täter sind ...

mehr