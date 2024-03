Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: immenser Sachschaden bei Einbruch hinterlassen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (05.03.2024) 23.30 Uhr und Mittwoch (06.03.2024) 05.50 Uhr verursachten noch unbekannte Täter einen immensen Sachschaden, als sie in ein Fitnessstudio in der Otto-Konz-Straße in Bietigheim-Bissingen einbrachen. Sie brachen mehrere Türen auf, um sich ins Innere Zutritt zu verschaffen und stahlen dann einen Tresor, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

