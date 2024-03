Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizei sucht Zeugen nach fahrlässiger Körperverletzung durch Hundebiss

Ludwigsburg (ots)

Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen einer fahrlässigen Körperverletzung, die sich bereits am Montag (19.02.2024) gegen 16.30 Uhr auf einem Feldweg bei Herrenberg ereignete. Ein 38-Jähriger lief auf dem Feldweg unter dem Langen Weg, parallel zur Ammertalbahn, aus Richtung Industriegebiet Herrenberg-Gültstein in Richtung Altingen. Kurz vor der Autobahnbrücke kam ihm ein bislang unbekanntes Paar mit einem Hund entgegen. Der Hund, der zu diesem Zeitpunkt nicht angeleint ausgeführt wurde und etwa 15 Meter vor dem Paar lief, rannte auf den 38-Jährigen zu und biss diesem in die Wade. Hierdurch entstand eine blutende Bisswunde. Nach kurzem Austausch zwischen dem 38-Jährigen und dem unbekannten Paar trennten sich die Wege. Im Nachgang musste die Wunde an der Wade medizinisch versorgt werden und es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Bei dem Paar soll es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von 50 bis 60 Jahre gehandelt haben, beide sollen rund 170 Zentimeter groß gewesen sein. Der Mann hatte graue mittellange Haar und die Frau soll eine graublonde Bobfrisur getragen haben. Der Hund soll einem Schäferhund mit dunklem mittellangem Fell geähnelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter Tel. 0711 6869-390 oder E-Mail ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de an bei der Polizei zu melden.

