POL-HA: Pressemeldung der Siegener Staatsanwaltschaft - Berufung im "Baumopferverfahren" zurückgenommen

Hagen (ots) - Zwischen Freitag und Montag, 12.08.2024, kam es zugleich zwei Einbrüchen. Betroffen war die Grundschule in der Büddingstraße. Hier brachen die Täter mehrere Türen auf und durchwühlten die Klassenzimmer. Die Täter entkamen mit mindestens einer Geldkassette, in der sich Münzen befanden. Ebenfalls eingebrochen wurde in eine Kindertagesstätte in der ...

