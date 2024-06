Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Flucht vor Polizeikontrolle; Brand; Belästigungen; Verkehrsunfälle; Trickdieb; Widerstände

Reutlingen (ots)

Handgreiflichkeiten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann fahndet das Polizeirevier Reutlingen nach einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Freitagmorgen, gegen 0.40 Uhr, am Listplatz ereignet hat. Dort war es zwischen einem 37-Jährigen und dem noch Unbekannten zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der 37-Jährige durch Faustschläge so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unbekannte wird als dunkelblond, mit kurzen, seitlich rasierten Haaren beschrieben. Er soll einen Drei-Tage-Bart getragen und mit einer dunklen, möglicherweise gemusterten Sweatjacke und blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Reutlingen (RT): Streitigkeiten und Widerstand geleistet

Zu Streitigkeiten zwischen mehreren, teils alkoholisierten Personen wurde die Polizei am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, zum Listplatz gerufen. Dort war es zwischen zwei Männern und zwei Frauen im Alter von 30 bis 48 Jahren aus noch ungeklärten Gründen zu Handgreiflichkeiten gekommen. Dabei wurden ein 44-Jähriger und eine 39-Jährige verletzt, sodass sie nachfolgend ihre Blessuren im Krankenhaus behandeln lassen mussten. Der 48 Jahre alte, mutmaßliche Haupttäter hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt, konnte aber im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen in der Straße Unter den Linden angetroffen werden. Beim Erkennen der Polizei versuchte er über die Bahngleise zu flüchten, weshalb ein aus Richtung Tübingen einfahrender Personenzug eine Notbremsung einleiten mussten. Der nachfolgenden Festnahme widersetzte sich der 48-Jährige, konnte aber letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen, insbesondere auch wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr entgegen. Das Polizeirevier Reutlingen und die Bundespolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Vor Kontrolle geflüchtet und Polizeibeamte gefährdet

Gegen den Fahrer eines schwarzen Mini Cooper der am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle geflüchtet ist und dabei mehrere Polizeibeamten gefährdet hat, ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen. Gegen 23.10 Uhr sollte der Mini an einer eingerichteten Kontrollstelle auf der Rommelsbacher Straße, an stadteinwärts gelegenen Bushaltestelle, kurz nach dem Tunnel angehalten und kontrolliert werden. Dabei missachtete der Fahrer nicht nur die deutlichen Anhaltezeichen, sondern fuhr auch ungebremst auf den Anhalteposten zu, sodass der Beamte zur Seite treten musste. Nachfolgend beschleunigte er seinen Wagen stark, so dass die Kontrollbeamten auf den Gehweg flüchten mussten. An der Kreuzung missachtete er die rote Ampel, bog nach links in die Carl-Diem-Straße ein und flüchtete. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mini unweit entfernt abgestellt aufgefunden werden. Der Pkw wurde in der Folge beschlagnahmt und sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. (cw)

Reutlingen (RT): Brand beim Kochen

Aufgrund eines gemeldeten Gebäudebrands sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, in die Rothenburger Straße in Orschel-Hagen ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte in einer Wohnung vermutlich heißes Fett in einem Topf zu brennen begonnen, wodurch auch eine Gardine leicht angesengt worden war. Weiterer Schaden war nicht entstanden. Die Bewohnerin wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Reutlingen (RT): Kind sexuell belästigt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine Elfjährige gegen 14 Uhr mit dem Bus der Linie 7 von der Haltestelle "Unter den Linden" in Richtung Schanzstraße in Betzingen. An der Haltestelle "Emil-Adolff-Straße" stieg ein Unbekannter hinzu und setzte sich neben das Mädchen. In der Folge bedrängte der Mann die Elfjährige und berührte sie unsittlich. Das Mädchen konnte sich schließlich aus der Situation befreien, stieg an der Haltestelle Heppstraße/Ecke Schanzstraße aus und verständigte in der Folge eine Angehörige. Der Unbekannte, der an derselben Haltestelle ausgestiegen war, ist circa 185 Zentimeter groß, dunkelhäutig und trug eine markante weiße Basecap mit der schwarzen Aufschrift "Nike". Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Das Kriminalkommissariat Reutlingen geht ersten Hinweisen zu dem Unbekannten nach und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Metzingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein junger Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der B 28 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 18-Jährige war mit einem Skoda kurz vor sechs Uhr auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend unterwegs und geriet ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund Sekundenschlafs zu weit nach links. In der Folge fuhr der Pkw eine Böschung hinauf, ehe er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Heranwachsende wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. (mr)

Aichtal (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Aich verletzt worden. Kurz nach 17.30 Uhr war ein 54 Jahre alter Motorradfahrer auf der Waldenbucher Straße von Grötzingen herkommend unterwegs, als aus einer abschüssigen Hofeinfahrt ein Neunjähriger mit seinem Fahrrad ungebremst über den Gehweg hinweg auf die Straße fuhr. Der 54-Jährige, dessen Sicht durch geparkte Fahrzeuge eingeschränkt war, leitete noch ein Bremsmanöver ein. Dennoch kam es zur Kollision zwischen dem Biker und dem Jungen. Dieser wurde von der Yamaha abgewiesen und stürzte zu Boden. Der Neunjährige musste nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Motorradfahrer erlitt einen Schock. (mr)

Plochingen (ES): Auffahrunfall mit Personenschaden

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Otto-Konz-Brücke ereignet. Gegen 14.30 Uhr war dort ein 66-jähriger VW-Lenker von Deizisau herkommend unterwegs. Vor der Rot zeigenden Ampel fuhr er auf den stehenden Fiat einer 55 Jahre alten Frau auf, wobei diese ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Den Blechschaden an den Autos beziffert die Polizei auf schätzungsweise 5.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Frau sexuell belästigt (Zeugenaufruf)

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag in der Wäldenbronner Talstraße von einem Mann sexuell belästigt worden. Die 20-Jährige war kurz nach 17 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihr auf Höhe der Einmündung Wiflingshauser Straße ein bislang unbekannter Mann entgegenjoggte. Als der Jogger sie erblickte, lief er direkt auf die junge Frau zu und berührte sie mehrmals unsittlich. Die Heranwachsende wehrte sich daraufhin und rief um Hilfe. Der Unbekannte rannte im Anschluss in Richtung St. Bernhardt davon. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 185-190 cm groß, zirka 25 Jahre alt, hat eine sportliche Figur sowie einen Dreitagebart, ungepflegte, krause, dunkelbraune Haare und braune Augen. Bekleidet war der Jogger mit einem dunkelblauen T-Shirt, einer dunklen, lockeren Radlerhose sowie neongelben Nike Turnschuhen. Weiterhin hatte er eine Halterung für sein Handy am Oberarm. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Esslingen (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 10

Ein Schaden in Höhe von über 30.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Donnerstagnachmittag auf der B 10 entstanden.Ein 53-Jähriger befuhr mit einem Skoda kurz nach 17 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Göppingen. Auf Höhe von Deizisau musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende, 32 Jahre alte Lenkerin eines Skoda bemerkte dies zu spät und krachte ins Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs. Ein dahinter fahrender, 24-jähriger Audi-Lenker bemerkte dies zu spät und konnte ebenfalls nicht mehr anhalten. Er fuhr mit seinem A3 ins Heck des Fahrzeugs der Frau. Das Auto der 32-Jährigen musste daraufhin abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe mussten Mitarbeiter der naheliegenden Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausrücken. Gegen 18.30 Uhr war die B 10 wieder auf beiden Fahrspuren in Richtung Göppingen befahrbar. (ms)

Rottenburg (TÜ): Mit geparktem Pkw kollidiert

Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit ist es am Donnerstagabend zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall in Baisingen gekommen. Ein 61-Jähriger war gegen 18 Uhr mit einem VW in der Göttelfinger Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten VW Golf. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Autos abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf 17.500 Euro geschätzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Zu schnell unterwegs

Schwere Verletzungen hat ein Fahranfänger am frühen Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Rottenburg erlitten. Der 18-Jährige war gegen 4.50 Uhr mit einem Subaru auf der Niedernauer Straße mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts unterwegs. Am Übergang zur Poststraße kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein. Hierbei verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen das Schutzgeländer im Bereich des dortigen Bahnübergangs. Dieses wurde komplett abgerissen und umhergeschleudert. Im weiteren Verlauf schrammte das Auto an einem Lichtmast entlang und fuhr über eine Verkehrsinsel hinweg. Dadurch wurde der Subaru ausgehoben und stieß letztendlich frontal gegen einen Baum. Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr mit schweren Verletzungen aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Ersten Ermittlungen nach stand der 18-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Mitarbeiter der Stadt Rottenburg kamen aufgrund des herausgerissenen Geländers und des beschädigten Lichtmasts vor Ort. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kind und Roller zusammengestoßen

Zu einer Kollision zwischen einem Motorroller und einem Kind ist es am Donnerstagabend an der Einmündung Weilerstraße / Martin-Luther-King Straße gekommen. Eine 16-Jährige war kurz vor 19 Uhr mit einer gleichaltrigen Sozia auf einem Motorroller verkehrswidrig auf der für ein und mehrspurige Fahrzeuge gesperrten Weilerstraße in Richtung Weiler unterwegs. An der Einmündung zur Martin-Luther-King-Straße kam es zur Kollision einem Siebenjährigen, der mit seinem Cityroller ohne zu schauen in die Weilerstraße eingefahren war. Alle drei wurden bei dem Zusammenstoß derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 200 Euro überschaubar. (cw)

Tübingen (TÜ): Trickdieb unterwegs

In Tübingen hat am Donnerstagmittag ein Trickdieb sein Unwesen getrieben. Gegen 13.45 Uhr gaukelte der Unbekannte gegenüber einer Bewohnerin der Sofienstraße vor, die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen zu müssen. In der Folge lief der Täter durch alle Räume und fertigte vermeintliche Aufschriebe. In einem von der Bewohnerin offenbar unbemerkten Moment entwendete der Kriminelle aus einem Portemonnaie der Frau mehrere hundert Euro. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnung. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnungen und ziehen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige hinzu. Weitere Informationen finden Sie auch unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/. (mr)

Rangendingen (ZAK): Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet

Nach einer Trunkenheitsfahrt hat eine Frau am Donnerstagnachmittag erheblichen Widerstand geleistet und musste ihren Rausch in einer Gewahrsamseinrichtung ausschlafen. Das Fahrzeug der 32-Jährigen fiel mehreren Zeugen gegen 17.20 Uhr zwischen Grosselfingen und Rangendingen auf. Der Pkw kam mehrfach ins Bankett und kollidierte beinahe mit der Leitplanke. Das Auto konnte kurz darauf an der Halteranschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle der 32-Jährigen fiel den Beamten eine starke Alkoholfahne auf. Zudem hatte sie Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Einen Alkoholtest verweigerte die Frau. Als die Fahrerin zur Blutentnahme mitgenommen werden sollte, trat und schlug sie in Richtung der Polizisten. Weiterhin leistete sie erheblichen Widerstand, so dass zum Transport und der Blutentnahme unmittelbarer Zwang angewandt werden musste. Hierbei beleidigte die Betrunkene mehrfach die Polizeibeamten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Da sie sich anschließend immer noch nicht beruhigte, wurde von der Bereitschaftsrichterin der Gewahrsam angeordnet. (ms)

Bisingen (ZAK): Unfall beim Überholen

Zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr ist es nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B27 im Bereich der Anschlussstelle Bisingen-Süd gekommen. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 7.25 Uhr mit seinem Mercedes AMG von der B463 kommend an der Auffahrt in Richtung Rottweil auf die Bundesstraße auf. Kurz darauf wollte er die Spur wechseln, übersah dabei aber einen VW Up. Dessen 25 Jahre alte Fahrerin war direkt hinter dem Mercedes auf die Bundesstraße aufgefahren, hatte direkt auf die Überholspur gewechselt und wollte ohne ausreichenden Sicherheitsabstand den Vorausfahrenden überholen. Vergeblich versuchte sie, durch ein Ausweichen nach links einen Zusammenstoß mit dem Mercedes noch zu verhindern und krachte dabei zudem noch in die linken Leitplanken. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell