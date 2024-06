Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Führerscheinbeschlagnahme; In Dusche gefilmt; Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung; Mutmaßlicher Exhibitionist; Brand

Reutlingen (ots)

Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in der Schickhardtstraße zu Fall gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte der 56-Jährige kurz nach 16.30 Uhr alleinbeteiligt zu Boden und verletzte sich dabei derart, dass er nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Sein Pedelec war nach dem Sturz noch gegen die Wärmepumpe eines Gebäudes geschleudert worden, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde. (mr)

Metzingen (RT): Durch Autotür zu Boden gestoßen

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge stellte die Frau ihren Seat gegen 11.15 Uhr am Rand der ansteigenden Jusistraße ab und stieg aus. Daraufhin rollte der Wagen nach hinten, weshalb die Fahrerin versuchte, den Pkw anzuhalten. Dabei wurde sie von der offenstehenden Autotür zu Boden gestoßen. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Seniorin in ärztliche Behandlung. Ihr Seat war durch hinzukommende Passanten angehalten und gegen weiteres Wegrollen gesichert worden. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Führerschein beschlagnahmt

Seinen Führerschein musste ein 71-Jähriger nach einem Vorfall am Mittwochnachmittag in Dettingen abgeben. Der Mann wurde kurz nach 14.30 Uhr in der Gustav-Werner-Straße mit seinem Lkw einer Verkehrskontrolle unterzogen, worauf er unmittelbar aggressiv gegenüber den Beamten reagierte. Außerdem verweigerte er das Vorzeigen seiner Dokumente. Nachdem der 71-Jährige einen der Einsatzkräfte zur Seite gedrängt hatte, stieg er auf seinen Radlader und setzte zurück in Richtung einer hinter dem Fahrzeug stehenden Beamtin. Diese musste daher zur Seite treten. Nach der Hinzuziehung einer weiteren Streifenwagenbesatzung wurde der Führerschein des Seniors beschlagnahmt. Außerdem sieht der Mann nun einer Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegen. (mr)

Lichtenstein (RT): Zwei Kinder bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Unfall mit zwei schwer verletzten Kindern hat sich am Mittwochabend in der Ludwigstraße ereignet. Gegen 19.40 Uhr befuhr eine 40-jährige Hyundai-Lenkerin die Burgsteinstraße und wollte in die Ludwigstraße abbiegen. Hierbei übersah sie ein neunjähriges Mädchen auf ihrem Cityroller und einen sechsjährigen Jungen, der auf einem Skateboard sitzend auf Ludwigstraße fuhren. Die beiden Kinder wurden von dem PKW erfasst und blieben unter diesem liegen. Ersthelfern gelang es, die Kinder mittels eines Wagenhebers unter dem Hyundai zu befreien. Durch die Kollision zogen sie sich schwere Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Klinken transportiert. Auch die Autofahrerin erlitt einen Schock. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. (md)

Bad Urach (RT): In Frauendusche gefilmt

Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt seit Mittwochnachmittag gegen einen circa 25-jährigen Unbekannten, der in der Damendusche eines Schwimmbads in der Straße Bei den Thermen Videoaufnahmen gefertigt haben soll. Nach aktuellem Kenntnisstand begab sich der bekleidete Mann gegen 17 Uhr in die Damendusche, in der sich zu diesem Zeitpunkt eine Frau sowie eine Minderjährige aufhielten. Nachdem der Minderjährigen die offensichtlich aktivierte Kamera am Handy des Mannes aufgefallen war, verständigte sie ihren Vater. In der Folge wurde auch das Badpersonal informiert. Als der Tatverdächtige mitbekam, dass die Polizei verständigt werden sollte, sprang er über das Drehkreuz am Ausgang und flüchtete ins Freie. Die Ermittlungen des Polizeipostens Bad Urach zum unbekannten Tatverdächtigen dauern an. (mr)

Esslingen (ES) / Fellbach (WN): Vermisster aus Esslingen wohlbehalten aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Nachtrag zur Pressmitteilung vom 12.06.2024 / 17.42 Uhr

Der seit Dienstag (11.06.2024) vermisste 50-Jährige aus Esslingen konnte am Donnerstagvormittag (13.06.2024) in Fellbach wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Kind von Pkw erfasst

Im verkehrsberuhigten Bereich im Ina-Rothschild-Weg hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr dort ein Siebenjähriger gegen 17.50 Uhr auf seinem Fahrrad hinter einem geparkten Pkw hervor und wurde daraufhin vom VW einer 40 Jahre alten Frau erfasst, die in Richtung der Straße Am Schönen Rain unterwegs war. Der Junge stürzte daraufhin zu Boden. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde das Kind vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am VW beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. Am Fahrrad war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Aichtal (ES): Mit geparktem Anhänger kollidiert

Verletzungen hat sich ein 68-jähriger PKW-Lenker bei einem Unfall am Mittwochmittag in der Schönaicher Straße zugezogen. Der Mann fuhr mit seinem VW Golf gegen 12.20 Uhr auf der Schönaicher Straße in Richtung Burkhardtsmühle, als er einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten LKW-Anhänger zu spät erkannte und mit diesem zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht angegurtete, 68-Jährige im Gesicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klink transportiert. Der nicht mehr fahrbereite VW Golf wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. (md)

Nürtingen (ES): In der Öffentlichkeit entblößt

Wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit Mittwochnachmittag gegen einen 48-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 15 Uhr auf dem Schillerplatz vor einer Frau sein Glied entblößt zu haben. Der Tatverdächtige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Nürtingen (ES): Nach Räumung von Einkaufsmarkt - mutmaßliche Verursacher der Atemwegsreizungen ermittelt

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 05.06.2024 / 16.12 Uhr

Im Fall des am 05.06.2024 in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße versprühten Reizstoffsprays konnten zwischenzeitlich die mutmaßlichen Verursacher ermittelt werden. Demnach stehen zwei Kinder im Verdacht, das Pfefferspray zuvor in einem Baumarkt entwendet zu haben. Anschließend soll einer der Minderjährigen das Spray im Einkaufsmarkt versprüht haben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte das Duo das Pfefferspray anschließend offenbar an einen dritten Minderjährigen weitergegeben, der damit in der nahegelegenen Bahnhofsunterführung gesprüht haben soll. Auch dort hatten mehrere Personen über Atemwegsreizungen geklagt. Wie nachträglich bekannt wurde, war eine der im Markt durch das Pfefferspray geschädigten Personen schwerer verletzt worden. Die Frau musste aufgrund einer Vorerkrankung für eine Nacht stationär in einer Klinik aufgenommen werden. (mr)

Filderstadt (ES): Kollision im Kreuzungsbereich

Zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw ist es am Mittwochnachmittag in Harthausen gekommen. Gegen 17.15 Uhr fuhr eine 58-jährige Pedelec-Lenkerin auf der Reuchlinstraße ortseinwärts in den Kreuzungsbereich mit dem Heuwiesenweg ein, worauf sie mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Hyundai eines 46-Jährigen zusammenstieß. In der Folge stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. (mr)

Mössingen (TÜ): Aufgefahren und gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Der 17-Jährige war kurz nach 16.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der K 6933 unterwegs und fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf den stehenden Audi einer 37-Jährigen auf, die nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Nach der Kollision stürzte der Jugendliche auf den Asphalt. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf insgesamt circa 9.000 Euro belaufen. Das Leichtkraftrad war zudem nicht mehr fahrtauglich. (mr)

Geislingen (ZAK): Brand einer Feldscheune (Zeugenaufruf)

Zum Brand einer Feldscheune im Emertal, im Gewann Ried, sind Feuerwehr und Polizei am frühen Donnerstagmorgen ausgerückt. Gegen 2.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem der Brand der abgelegenen Scheune in der Verlängerung der Hubertstraße entdeckt worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune nahezu in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 49 Feuerwehrleuten anrückte, konnte die Flammen zwar löschen, allerdings war nicht mehr zu verhindern, dass die Scheune vollständig niederbrannte. Verletzt wurde niemand. Auch die drei dort untergebrachten Rinder blieben unversehrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Bereits am vergangenen Freitag, dem 07.06.2024, war es an der Scheune zu einem kleineren Schmorbrand gekommen, der zum Glück rechtzeitig entdeckt wurde, sodass kein größerer Schaden entstanden war. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07433/264-0 um Hinweise. (cw)

