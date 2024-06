Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Körperverletzung; Durch Schockanrufer betrogen;

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Einbruch in Elektrofachmarkt (Zeugenaufruf) In einen Elektrofachmarkt am Albtorplatz ist am späten Dienstagabend eingebrochen worden. Gegen 22.45 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt in den Verkaufsraum. Hier nahmen sie mehrere Mobiltelefone an sich und flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Albtorplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der entstandene Sachschaden an der beschädigten Türe und der Wert des Diebesgut beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehreren tausend Euro. Bei den Tätern soll es sich um zwei circa 170cm große Männer handeln, die zur Tatzeit schwarz gekleidet waren und deren Gesichter mit einer Sturmmaske beziehungsweise einem schwarzen Tuch verdeckt waren. Zudem hatten beide während der Tat eine Kapuze auf. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (md)

Reutlingen (RT): Radler übersehen

Leicht verletzt wurde ein 15-jähriger Radler bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung Rommelsbacher Straße / Sankt-Peter-Straße ereignet hat. Ein 65-Jähriger war gegen 17.20 Uhr auf der Rommelsbacher Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Sankt-Peter-Straße einbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer, der ihm mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg entgegenkam. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge in deren Folge der Jugendliche auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Jungen nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.200 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Kurz nach 15.30 Uhr touchierte eine 60-jährige Mazda-Lenkerin beim Einfahren in die Kreuzung Paul-Pfizer-Straße / Bellinostraße mit ihrem Wagen einen von links kommenden Elfjährigen auf einem Fahrrad. Dadurch kam der Junge zu Fall und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (mr)

Münsingen (RT): Kollision mit Personenschaden

Eine verletzte Autofahrerin, zwei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend. Gegen 20 Uhr bog eine 20-jährige Fiat-Lenkerin von einer Seitenstraße auf den übergeordneten Gemeindeverbindungsweg zwischen Hohenstein-Eglingen und Hundersingen ein und übersah hierbei offenbar den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW eines 59-Jährigen. Beim anschließenden Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. An beiden Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. (mr)

Römerstein (RT): Einbrecher unterwegs

In Böhringen hat in der Zeit zwischen Montag und Dienstag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Wie am Dienstagnachmittag entdeckt wurde, hatte sich vermutlich ein und derselbe Täter gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim sowie einer Grillhütte in der Aglishardter Straße verschafft und im Inneren der Gebäude nach Wertgegenständen gesucht. Im Vereinsheim hatte der Unbekannte auch Innentüren brachial aufgehebelt. Aus beiden Gebäuden entwendete der Kriminelle etwas Bargeld. Der hinterlassene Gesamtschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Nürtingen (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Kurz nach 16.30 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Porsche von einem Parkplatz in den stockenden Verkehr der Neuffener Straße ein. In der Folge kam es zur Kollision mit einer 16 Jahre alten Radfahrerin, die auf dem ausgewiesenen Radweg aus Richtung Frickenhausen herkommend unterwegs war. Die Jugendliche stürzte daraufhin zu Boden. Ihre erlittenen Verletzungen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Da sich beim 19-Jährigen der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung ergeben hatte, musste dieser noch eine Blutprobe abgeben. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Henriettenstraße ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort suchte er nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Allerdings beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf circa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Filderstadt (ES): Absperrung missachtet und zugeschlagen

Wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt das Polizeirevier Filderstadt nach einem Vorfall, der sich am Dienstagvormittag in Plattenhardt ereignet hat. Gegen 11.45 Uhr war ein 29-Jähriger auf einer Baustelle in der Uhlbergstraße bei Straßenarbeiten tätig, als drei männliche Personen im offensichtlich jugendlichen Alter die für Fußgänger geltende Absperrung der Baustelle missachteten und überstiegen. Nachdem der 29-Jährige das Trio angesprochen und zum Verlassen der Baustelle aufgefordert hatte, schlugen zwei der Personen auf den Mann ein. Anschließend rannten alle drei in Richtung eines Einkaufsmarkts davon. Der 29-Jährige erlitt durch die Schläge nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum noch unbekannten Trio aufgenommen. (mr)

Mössingen (TÜ): Mittels Schockanruf betrogen (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Mössingen ist am Dienstag Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Am Vormittag erhielt die Frau einen Telefonanruf, in der sich eine Kriminelle mit weinerlicher Stimme als Tochter der Seniorin ausgab. Die Anruferin gaukelte weiter vor, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. In der Folge übernahm ein Komplize das Telefonat und forderte zur Abwendung einer angeblichen Haftstrafe der vermeintlichen Tochter eine fünfstellige Kaution von der Mössingerin. Die in Sorge versetzte Seniorin schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab später an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an einen unbekannten Abholer. Später flog der Betrug auf. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/. (mr)

Mössingen (TÜ): Gestürzte Radfahrer

Zwei Radfahrer sind am Dienstagabend bei Mössingen zu Fall gekommen und dabei verletzt worden. Die Männer im Alter von 27 und 55 Jahren waren gegen 20.15 Uhr nebeneinander auf der Grabenstraße in Richtung Mössingen unterwegs, als sich die Lenker offenbar berührten und verhakten. Beide Radler stürzten in der Folge von ihren Mountainbikes und verletzten sich dabei. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerte sich eine Ersthelferin um die Gestürzten. Der 55-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell