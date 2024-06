Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahlsdelikte; Einbruch; Verkehrsunfälle; Brand

Reutlingen (ots)

Putzmaschine gestohlen

Eine Putzmaschine samt einem dazugehörigen, 30 Meter langen Schlauch und mehrere Säcke Verputzmaterial haben Unbekannte zwischen Samstag, 17 Uhr, und Dienstag, 7.40 Uhr, vom Gelände einer Baustelle in der Sickenhäuser Straße gestohlen. Der Wert der speziellen Baumaschine, die mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein dürfte, wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bad Urach (RT): Bargeld gestohlen

Bargeld ist einem Unbekannten bei einem Einbruch in einen Kiosk am Uracher Wasserfall in die Hände gefallen. Der Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Kiosk und plünderte in der Folge die Kasse. Der angerichtete Sachschaden steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Wer hatte Rot? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen im Stadtteil Mettingen ereignet hat, sucht derzeit die Verkehrspolizei Esslingen. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Volkswagen die Cannstatter Straße in Richtung Stadtmitte Esslingen. Auf Höhe der Burgunderstraße überquerte ein 17-jähriger Fußgänger die Straße an einer Fußgängerampel und wurde hierbei vom Pkw des 36-Jährigen erfasst. Durch den Unfall erlitt der Jugendliche Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten gaben gegenüber den Polizeibeamten vor Ort an, dass ihre Ampel jeweils Grün zeigte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden daher gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (fs)

Plochingen (ES): Auf Brand aufmerksam geworden

Einer aufmerksamen Zeugin ist es wohl zu verdanken, dass am Dienstagmittag ein Brand in einem Wohngebäude in der Straße Im Bruckwasen relativ frühzeitig bekämpft werden konnte. Gegen 12.40 Uhr nahm die Frau im Flur des vierten Obergeschosses Rauchgeruch aus einer Wohnung wahr und wählte den Notruf. Durch lautes Klopfen konnte der schlafende Bewohner geweckt werden. Wie sich in der Folge herausstellte, war der Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, aus noch unbekannter Ursache im Bad der Wohnung ausgebrochen. Dadurch wurde auch Inventar in Mitleidenschaft gezogen. Der Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 6.000 Euro belaufen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Nach erstem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine 34-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Die Radlerin befuhr gegen 8.20 Uhr den an der Stuttgarter Straße befindlichen Gehweg in Richtung Stadtmitte. Beim Kreuzen der Straße In der Warth kollidierte sie mit einem von dort kommenden und in die Stuttgarter Straße einfahrenden Hyundai einer 40-Jährigen. Durch den Aufprall stürzte die Radfahrerin und verletzte sich hierbei. Nach der Unfallaufnahme wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. (fs)

Rottenburg (TÜ): Fahrgäste in Linienbus verletzt

Eine Frau und ein Kind sind im Stadtteil Hemmendorf bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr wollte ein 46-jähriger VW-Fahrer von einem Grundstück in die Nonnenwaldstraße einfahren. Ein dort fahrender 34-Jähriger Omnibuslenker musste deshalb stark abbremsen, konnte aber einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Beim Abbremsen stieß eine im Bus stehende 32-Jährige zusammen mit einem einjährigen Mädchen gegen eine Haltestange. Beide zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (fs)

Balingen (ZAK): Kupferrohr gestohlen

Ziemlich dreist haben Metalldiebe in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Eugen-Bolz-Straße im Stadtteil Dürrwangen zugeschlagen. Zwischen 18 Uhr und neun Uhr montierten die Kriminellen ein auf der vorderen und von der Straße aus sichtbaren Seite eines Wohnhauses ein mehr als drei Meter langes Regenfallrohr aus Kupfer ab und ließen es mitgehen. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell