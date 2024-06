Polizeipräsidium Ravensburg

Meckenbeuren

Mann im Ausnahmezustand

Ein 32-jähriger Mann hat am Samstagmittag kurz nach 13 Uhr in einer Tankstelle in der Hauptstraße für Aufsehen gesorgt. Er soll randaliert und die Kundschaft angepöbelt und beleidigt haben. Als er aufgefordert wurde, die Örtlichkeit zu verlassen, griff er einen Mitarbeiter an und verletzte diesen leicht. In der Folge griff er zu einem Messer und fuchtelte bedrohlich mit diesem in Richtung seiner Gegenüber. Beim Eintreffen der Polizisten verhielt sich der 32-Jährige ruhig, reagierte jedoch nur sehr zögerlich auf Ansprache, weshalb die Beamten Pfefferspray einsetzten. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn aufgrund seines offensichtlich psychisch angeschlagenen Gemütszustandes in eine Fachklinik. Dem 32-Jährigen droht nun eine entsprechende Anzeige.

Tettnang

Unfallflucht

Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag gegen 14.40 Uhr auf der K 7719 zwischen Siggenweiler und Tettnang ereignet hat, sucht die Polizei Friedrichshafen. Eine 19 Jahre alte Ford-Lenkerin gibt an, dass ihr auf Höhe einer Baustelle ein Pkw entgegenkam. Um eine Kollision mit dem auf ihre Spur Geratenen zu verhindern, sei sie ausgewichen und habe die Baustellenabsperrung gestreift. An ihrem Wagen entstand dabei mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Lenker des weißen VW, mutmaßlich SUV mit Offenbacher Zulassung, setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Brand eines Entsorgungscontainers

Für starke Rauchentwicklung und einen Feuerwehreisatz sorgte am Sonntagmorgen kurz vor 8 Uhr ein Brand im Entsorgungszentrum in der Ottomühle. Wie es zum Brand kam und wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Sipplingen

Exhibitionist belästigt Frau

Nachdem eine 29-Jährige am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr in Sipplingen in der Seestraße von einem Unbekannten belästigt wurde, ermittelt die Polizei. Der Mann soll zunächst im Bereich des Kindespielplatzes Blickkontakt zur Frau aufgenommen und dann sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Als die 29-Jährige daraufhin davonlief, verfolgte sie der Unbekannt mehrere Meter bis zu einem Restaurant westlich am Uferbereich. Erst als die Frau den Mann auf das belästigende Verhalten ansprach, trennten sich die Wege. Der Unbekannte wird als etwa 180cm groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben. Er hat ein ungepflegtes Äußeres, eine hagere Statur, ein längliches Gesicht und schwarze, kinnlange glatte Haare. Der Verdächtige trug eine große Sonnenbrille und war mit einer hellgrauen Jogginghose und einem schwarzen Pullover mit "gekritzelter" goldgelber Aufschrift auf dem Rücken bekleidet. Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter Tel. 07541/701-0 oder das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

