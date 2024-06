Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Altshausen

Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw´s

Vermutlich auf Grund von Alkohol kam es in den frühen Sonntagmorgenstunden auf der L289 zwischen Ebenweiler und Altshausen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 02:21 Uhr befuhr der 34-jährige Unfallverursacher mit seinem BMW die L289 von Ebenweiler kommend in Richtung Altshausen und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn wo er mit einem entgegenkommenden BMW und dessen 26-jährigen Fahrzeugführerin kollidierte. Beide Fahrzeugführer hatten bei der Kollision Glück im Unglück und wurden nur leichtverletzt. Sie kamen zur Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch feststellen, weshalb eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in der Höhe von 80.000 Euro.

Wangen

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Am Samstagmorgen gegen 10:50 Uhr befuhr die geschädigte Pkw-Lenkerin mit ihrem VW-Transporter die K8044 zwischen Epplings und Gießen, als ihr ein weißer Kombi entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden musste die 27-jährige Fahrzeuglenkerin nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und touchierte hierbei eine hölzerne Leitplanke. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro und war nicht mehr fahrbereit. Der weiße Kombi setzte unterdessen seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen Telefon 07522-9840 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell