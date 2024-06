Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugenaufruf nach Diebstahl

Bereits am Donnerstag zwischen 09:20 und 18:00 Uhr wurde an der Bushaltestelle Maybachplatz ein ordnungsgemäß verschlossenes Liegefahrrad entwendet. Es handelt sich um ein Liegefahrrad der Marke HP Velotechnik, Modell Skorpion 20 plus, Farbe rot/schwarz, an dem ein weißer Wimpel mit rosa Herz an einer 150 cm langen Karbonstange angebracht ist. Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter T. 07541/7010 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell