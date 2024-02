BPOL NRW: Nach Entwendung eines Rucksacks - Bundespolizei nimmt Handgepäckdiebe fest

Dortmund (ots) - Am gestrigen Samstagmorgen (24. Februar) soll ein Duo am Dortmunder Hauptbahnhof eine ältere Frau bestohlen haben. Bundespolizisten stellten die Flüchtigen am Bahnsteig. Gegen 7 Uhr informierte ein 21-Jähriger die Bundespolizei darüber, dass sich soeben ein Diebstahl am Bahnsteig zu Gleis 8 des Hauptbahnhofs Dortmund ereignet habe. Die Beamten ...

