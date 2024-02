Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Merkurstraße gerufen. Ein 19-jähriger Autofahrer verlor dort gegen 7 Uhr die Kontrolle über seinen Ford SUV und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Sein Fahrzeug wurde hierbei so stark beschädigt, dass es im Anschluss abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte eine Wert von 0,5 Promille. Der 19-Jährige musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll einen genauen Aufschluss über seine Alkoholisierung geben. Außerdem wurde der Führschein des Unfallverursachers sichergestellt. Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell