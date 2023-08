Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrollerfahrer und einem Pkw hat sich am Freitag (11. August) gegen 19:55 Uhr auf der Hansastraße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 15-Jähriger mit einem Motorroller die Straße in Richtung Kölner Straße. Ihm folgte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer. Anschließend wollte dieser den Jugendlichen überholen. Dafür scherrte er nach links mit seinem Fahrzeug aus. Aus derzeit noch geklärter Ursache stießen der Motorroller und das Auto zusammen, wodurch der Rollerfahrer stürzte und sich verletzte. Nach dem Sturz setze der Jugendliche zunächst seine Fahrt fort und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Im Laufe der Ermittlungen trafen Polizeibeamte dann den 15-Jährigen, den sie als Unfallbeteiligten identifizieren konnten. Dieser verfügte jedoch nicht über die entsprechende Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten schrieben eine entsprechende Anzeige gegen den Jugendlichen sowie gegen den Halter des Motorrollers. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Motorroller im dreistelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und -ursache dauern an.

