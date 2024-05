Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Jugendlicher geht auf Polizisten los

Bei einer Jugendschutzkontrolle ist ein 16-Jähriger am Donnerstag kurz nach 21 Uhr in der Karlstraße auf Polizeibeamte losgegangen. Die Polizisten kontrollierten den rauchenden Jugendlichen und sprachen ihm einen Platzverweis aus. Damit zeigte sich der Teenager nicht einverstanden und griff die Beamten an. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten. Der 16-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

Ravensburg

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen mit gestohlenem Roller unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 27-Jähriger rechnen, der am frühen Freitagmorgen einen Motorroller auf dem Gelände eines Berufsbildungszentrums in der Südstadt entwendet hat. Beamte des Polizeireviers Ravensburg kamen dem Mann auf die Schliche, weil ein Verkehrsteilnehmer zunächst ein Kleinkraftrad mit laufendem Motor neben der Kreisstraße zwischen Oberzell und Karrer gemeldet hatte. Unweit von der Örtlichkeit trafen die Beamten auf den 27-Jährigen, der augenscheinlich unter Drogen stand und die Fahrt mit dem Roller einräumte. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 27-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Roller, den er eigenen Angaben zufolge wegen eines technischen Defekts am Straßenrand abstellen wollte, rutsche in der Folge in den Graben und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Schlier

Unter Alkohol hinterm Steuer

Knapp 1,6 Promille hatte ein 40-jähriger Autofahrer intus, als er am Donnerstag kurz nach Mitternacht im Ortsgebiet von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik, beschlagnahmten den Führerschein des 40-Jährigen und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Weingarten

Polizei nimmt nach Sachbeschädigung an Wahlplakaten Tatverdächtigen fest

Wegen Sachbeschädigung muss sich ein 25-Jähriger verantworten, nachdem er am Samstagabend mehrere Wahl- und Werbeplakate in der Ravensburger Straße beschädigt haben soll. Dabei hatte es der Tatverdächtige offenbar auf keine politische Richtung abgesehen, sondern riss die Plakate aller Parteien ab und warf diese auf die Straße. Eine Polizeistreife konnte den deutlich alkoholisierten Mann wenig später unweit des Tatorts vorläufig festnehmen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wangen

Gebäude besprüht

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Fassade eines Gebäudes in der Lindauer Straße mit politischen linksgerichteten Schriftzügen besprüht. Die Täter gelangten offenbar auf ein Zwischendach und brachten von dort aus die Parolen an. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wolfegg

Kennzeichendiebstahl

Die Kennzeichen von vier Pkw hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein bislang unbekannter Täter entwendet. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz der Loretohalle in der Rötenbacher Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Vogt unter Tel. 07529/87156-0 entgegen.

Kißlegg/Wangen/Leutkirch

Benzinbettler unterwegs

Erneut waren in den vergangenen Tagen sogenannte Benzinbettler im württembergischen Allgäu unterwegs. Die Polizei sucht nun Geschädigte und Zeugen. Nach einem Hinweis konnte eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg am Montag gegen 12 Uhr zwei verdächtige Personen feststellen, die auf der L 265 auf Höhe der Abzweigung Wolfgelts offenbar um Benzin bettelten. Die beiden 28 und 41 Jahre alten Männer standen mit ihrem Fahrzeug am Straßenrand und versuchten durch Winken, Autofahrer zum Anhalten zu bewegen. Das Ziel der Verdächtigen war es dabei offenbar, einen leeren Tank vorzutäuschen und Geld zum Tanken zu erbetteln. Personen, die mit dem Duo in Kontakt waren oder die den Männern Geld gegeben haben, mögen sich unter Tel. 07563/9099-0 beim Verkehrsdienst Kißlegg melden.

Aichstetten

Unbekannter überfällt Tankstelle

Ein bislang unbekannter Täter hat am heutigen Freitag gegen 3.45 Uhr die Tankstelle am Eurorastpark überfallen. Der Täter bedrohte einen Angestellten mit einem Gegenstand, der einer Schusswaffe ähnlichsah und forderte Bargeld. Das Opfer händigte dem Täter in der Folge Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro aus. Der Unbekannte fuhr im Anschluss mutmaßlich mit einem hellen Kleinwagen in Richtung A 96/Altmannshofen davon. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonstige Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Kriminalkommissariat Ravensburg melden. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, 175 cm groß und von südländischem Erscheinungsbild gewesen sein. Er war dunkel gekleidet, trug helle Handschuhe und war maskiert.

