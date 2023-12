Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Einbrecherpärchen dringt in Wohnung ein

Ötisheim (ots)

In eine Wohnung eingedrungen ist ein Einbrecherpärchen am Dienstagmittag in Ötisheim.

Die beiden Täter hebelten gegen 12:30 Uhr eine Türe auf und verschafften sich so Zutritt in die in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Mühlacker Straße befindliche Wohnung. Entwendet wurde offenbar nichts.

Von den Tätern liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach soll es sich um einen Mann und eine Frau handeln.

Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß, circa 55 Jahre alt und von stabilerer Statur sein. Zudem soll er schwarze, kurze Haare und einen leichten Vollbart haben und zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein sowie eine schwarze Brille getragen haben.

Die Frau soll etwa 1,70 Meter groß, circa 45 bis 50 Jahre alt und von schmaler Statur sein. Sie soll kurze, braune Haare haben und ebenfalls dunkel gekleidet gewesen sein.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

