POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Polizei kontrolliert Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 294: Darunter ein Fahrerbot

Nagold (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagabend in Nagold einen mutmaßlichen Einbrecher geschnappt. Dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ein 39-jähriger Mann steht im Verdacht, gegen 20:45 Uhr in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Lise-Meitner-Straße sowie in die eines Unternehmens in ...

mehr