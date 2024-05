Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Feuerlöscher versprüht

Ein alkoholisierter 41-jähriger Mann hat am Donnerstagvormittag offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand einen Feuerlöscher im Foyer eines Mehrparteienhauses im Wachirweg versprüht. Der Mann hatte über 2,5 Promille und wurde in eine Fachklinik gebracht. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer beleidigt Polizisten

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 57-Jährigen zu, den Polizisten am Donnerstagnachmittag kontrolliert haben. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien durch die Albrechtstraße fuhr. Bei der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit wurde der vollkommen uneinsichtige Mann zunehmend aggressiv. Weil er sich offenbar alkoholbedingt kaum auf den Beinen halten konnte, musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Während der Maßnahmen gab er durchweg beleidigende Äußerungen von, weshalb neben der Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt, auch eine Anzeige wegen Beleidigung auf ihn zu kommt.

Friedrichshafen

Uneinsichtiger und betrunkener Radfahrer landet in Gewahrsam

Hochaggressiv verhielt sich ein 41 Jahre alter Radfahrer, als er am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Uferstraße von der Polizei kontrolliert wurde. Nachdem dieser unerlaubt und in Schlangenlinien durch die Radfahrverbotszone fuhr, stoppten die Beamten den alkoholisierten Mann. Vollkommen uneinsichtig weigerte er sich seine Personalien anzugeben und wehrte er sich gegen die Maßnahmen der Polizisten, woraufhin diese ihm Handschließen anlegen mussten. Er beleidigte die Einsatzkräfte fortlaufen und leistete in der Folge Wiederstand. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und die Nacht aufgrund seines fortdauernden aggressiven Verhaltens in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen. Ihm drohen nun entsprechende Anzeigen.

Friedrichshafen

Pkw beschädigt

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr einen Pkw offenbar mutwillig beschädigt, der in der Eckenerstraße geparkt stand. Der Täter zerkratzte beide Seiten des Wagens und hinterließ eine Delle in der Karosserie. Personen, die Zeugen der Tat wurden oder Hinweise zum Vandalen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Betrunken war ein 29-Jähriger unterwegs, den Polizisten des Reviers Friedrichshafen am Donnerstagmorgen in der Länderöschstraße kontrolliert haben. Ein Zeuge war gegen 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 auf die Schlangenlinienfahrt des Mannes aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Eine Atemalkoholmessung ergab in der Kontrolle bei dem 29-Jährigen hinterm Steuer rund 1,6 Promille, woraufhin er eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben musste. Wie die weiteren Recherchen ergaben, war der Mann darüber hinaus auch unerlaubt unterwegs, weil er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat. Die Beamten beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Tettnang

Brand in Sägewerk

Nach einem Brand im Außenbereich eines Sägewerks in der Argentalstraße in Laimnau ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen waren auf eine Rauchentwicklung im rückwärtigen Bereich des Betriebs aufmerksam geworden und konnten die in Brand geratenen Gegenstände, unter anderem eine Plane und Sägemehl, rechtzeitig löschen. Durch das Feuer wurden mehrere Holzplanken der Außenverkleidung des Gebäudes beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren rund ein Dutzend Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittler schließen eine Brandstiftung aktuell nicht aus und nehmen sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen unter 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Rechtsradikale Parolen skandiert - Ermittler suchen Zeugen

Nach einem Vorfall am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in einer Gaststätte in der Münsterstraße ermittelt die Kriminalpolizei gegen zwei Männer im Alter von 25 und 31 Jahren und sucht Zeugen. Die Tatverdächtigen sollen in der gut besuchten Lokalität rechtsradikale Parolen skandiert sowie ausländerfeindliche Gesänge angestimmt haben und wurden in der Folge von Angestellten aus der Gaststätte verwiesen. Als sie nach Mitternacht erneut bei einer Körperverletzung in einer Bar in der Schulstraße beteiligt gewesen sein sollen, wurden die beiden von Zeugen wiedererkannt. Die Tatverdächtigen waren mit knapp 1,5 Promille und über zwei Promille deutlich alkoholisiert. Personen, die Zeugen der unangebrachten Äußerungen wurden, werden nun dringend gebeten, sich unter 07541/701-0 an die Kriminalpolizei oder unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden. Die Polizei nimmt derartige Fälle sehr ernst und ruft dazu auf, diese konsequent und umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle zur Anzeige zu bringen.

