Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand eines Einfamilienhauses

Sauldorf (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Zum Brand eines Einfamilienhauses sind am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr die Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst ausgerückt. Bewohner hatten knackende Geräusche wahrgenommen und bei der Suche nach der Ursache in einem Zimmer im Dachgeschoss das Feuer entdeckt. Löschversuche waren nicht mehr möglich, weshalb sich die Bewohner ins Freie retteten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, das sie kurze Zeit später wieder verlassen konnten. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, bei denen auch das Dach abgedeckt werden musste, dauerten bis nach Mitternacht an. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar, der entstandene Sachschaden könnte sich einer ersten groben Schätzung zufolge auf rund 200.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt in dem Zimmer als möglich Ursache in Betracht kommen.

