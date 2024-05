Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Mülltonnen in Brand gesteckt

Zum Brand mehrerer Mülltonnen ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Überlingen gekommen. Gegen 01:45 Uhr wurden Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem rauchenden Mülleimer am Bahnhof gerufen. Dieser konnte schnell abgelöscht werden, sodass kein Sachschaden entstand. Um kurz vor 03:30 Uhr wurde die Polizei über mehrere brennende Mülleimer im Bereich des Landungsplatzes informiert. Hier standen die beiden Papiertonnen beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits in Vollbrand, sodass nur noch ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude verhindert werden konnte, die Tonnen jedoch gänzlich zerstört wurden. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer Frau und zwei Männern, die sich zur Tatzeit im unmittelbaren Brandbereich aufhielten und nach Ansprache durch den Brandentdecker in Richtung Franziskanerstraße flüchteten. Alle drei Personen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Frau soll dunkle, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare gehabt haben. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter 07551/ 804-0 entgegen.

