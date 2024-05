Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall - Autofahrer alkoholisiert

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstag gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Charlottenstraße mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet. Der 71-Jährige war mit seinem Mazda unterwegs und kam kurz vor dem Kreisverkehr zur Riedleparkstraße nach links von der Fahrspur ab. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Lichtmast. An der Verkehrseinrichtung entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden, an seinem nicht mehr fahrbereiten Pkw wird dieser auf rund 25.000 Euro beziffert. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit erhärtete sich der Verdacht einer Alkoholisierung des 71-Jährigen, weshalb dieser in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Friedrichshafen

Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Weil er am Dienstag gegen 15.45 Uhr offenbar berauscht mit einem E-Scooter in der Stadt unterwegs war und die Verkehrsregeln dabei augenscheinlich nicht sonderlich ernst nahm, muss ein 42-jähriger Mann mit einer Anzeige rechnen. An der Kreuzung Keplerstraße / Ailinger Straße soll er bei roter Ampel über die Straße gefahren sein, sodass Autofahrer abbremsen mussten. Gegenüber der Polizei gab er in der folgenden Kontrolle an, am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Weil ein Vortest positiv auf THC und Kokain reagierte, musste der zunehmend uneinsichtige 42-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Friedrichshafen

Mann fällt am Bahnhof negativ auf

Mehrere Anzeigen erwarten einen 31-Jährigen, der am späten Dienstagabend im Bereich des Stadtbahnhofs negativ in Erscheinung getreten ist. Der mit weit über zwei Promille alkoholisierte Mann pöbelte zunächst mehrere Passanten an, trat und schlug gegen ein Auto und warf mit Beleidigungen um sich. Polizisten erteilten ihm einen Platzverweis, dem er zunächst auch nachkam. Als er dort jedoch kurz darauf erneut aufkreuzte und einen Bekannten ohrfeigte, wurde er in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt. Die Polizei Friedrichshafen hat entsprechende Ermittlungen gegen 31-Jährigen eingeleitet.

Friedrichshafen

Dieb auf die Spur gekommen

Ortungsdienste eines Mobiltelefons haben die Polizei am Dienstag zu einer Tatverdächtigen geführt. Die 58-Jährige soll am Nachmittag zwei Rucksäcke beim Skatepark in der Ravensburger Straße gestohlen haben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eines der in den Rucksäcken befindlichen Handys von einem Diebstahlsopfer geortet werden. Als die Polizisten an der Wohnanschrift der Frau vorsprachen, rückte die 58-Jährige das Diebesgut heraus. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen des Diebstahls zu.

Langenargen

Diesel gestohlen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend und Montagmorgen mehrere hundert Liter Diesel aus den Kraftstofftanks eines in der Straße "Krumme Jauchert" geparkten Lastwagen gestohlen. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Meckenbeuren

Scheibe eingeworfen

Mit Steinen haben unbekannte Vandalen zwischen Sonntag und Montag zwei Glasscheiben der Humpishalle in Brochenzell eingeworfen. Der Sachschaden wird auf rund 1.800 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Tettnang

Radfahrerin übersehen - Unfall

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstag gegen 14 Uhr an der Einmündung der Dr.-Klein-Straße zur L 333 wurde eine Radfahrerin verletzt. Eine 54 Jahre alte VW-Lenkerin war auf der L 333 in Richtung Bürgermoos unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah sie die von Tettnang kommende 75-jährige Radlerin. Diese versuchte ihr Pedelec noch abzubremsen, touchierte jedoch den Wagen und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau in eine Klinik.

Überlingen

Abgelenkt hinterm Steuer - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße Goldbach. Eine 38 Jahre alte Opel-Fahrerin war offenbar durch ein mitfahrendes Kleinkind abgelenkt. In der Folge kam sie von ihrer Fahrspur ab und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Mercedes, der durch die Wucht auf einen VW geschoben wurde. Die Frau wurde leicht verletzt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 13.000 Euro. Die Unfallbeteiligten kümmerten sich eigenständig um die Bergung des beschädigten Autos.

Überlingen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei Wackenhausen entstand Sachschaden. Eine 35 Jahre alte VW-Lenkerin war auf der L 205 von Lippertsreute in Richtung Ernatsreute unterwegs und bog nach links auf die Bamberger Straße ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Peugeot und nahm dem 25-jährigen Fahrer die Vorfahrt. An beiden Fahrzeugen entstand bei der folgenden Kollision Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand.

Heiligenberg

Schachtdeckel überfahren - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr in der Altheimer Straße in Hattenweiler ereignet hat, ermittelt das Polizeirevier Überlingen und sucht Zeugen. Ein Autofahrer war von Pfullendorf in Richtung Überlingen unterwegs als er mit einem auf der Fahrbahn liegenden Schachtdeckel kollidierte und an seinen Rädern erheblicher Sachschaden entstand. Ein Anwohner war kurz vor dem Unfall auf ein lautes metallisches Geräusch aufmerksam geworden und sah einen Kleinlastwagen samt Anhänger aus der Gewerbestraße in Richtung Pfullendorf davonfahren. Ob dieser den gusseisernen Wasserablaufdeckel ebenfalls überfahren oder selbst aufgrund mangelnder Ladungssicherheit verloren hat, ist aktuell nicht bekannt. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

