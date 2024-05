Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2024

Heilbronn (ots)

Stadtkreis Heilbronn

Vorfahrt nicht beachtet - vier Verletzte

Eine 36-jährige VW Golf-Fahrerin war am Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr, auf der K 9560 von Heilbronn in Richtung Biberach unterwegs. Auf Höhe der Wannenäckerstraße wollte sie in diese nach links abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Golf eines 45-Jährigen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde dieser schwer verletzt. Im Auto der Unfallverursacherin erlitten diese sowie eine 16-jährige Jugendliche leichte, ein 11-jähriges Mädchen schwere Verletzungen. An den beiden Autos entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 8 000 Euro.

Main-Tauber-Kreis

Niederstetten: Entgegenkommendem Auto ausgewichen - Unfall

Eine 18-Jährige war am frühen Samstagmorgen, gegen 06.05 Uhr, mit ihrem Daimler auf der L 1001 von Vorbachzimmern in Richtung Laudenbach unterwegs. Nach ihren Angaben kam ein schwarzer Audi Kombi mit TBB-Kennzeichen auf der Straßenseite der 18-Jährigen entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die 18-Jährige nach rechts aus und geriet in den Straßengraben. Anschließend überschlug sich das Auto und kam danach wieder auf der Straße zum Stehen. Die junge Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Schaden an ihrem Auto wird auf ca. 8 000 Euro geschätzt. Der unfallverursachende Audi mit dem TBB-Kennzeichen verließ den Unfallort, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den angerichteten Schaden kümmerte. Das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, bittet um Zeugenhinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers.

Hohenlohekreis

Künzelsau: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, wollte eine 26-jährige Golf-Fahrerin in Künzelsau von der Schillerstraße auf die Stuttgarter Straße in Richtung Gaisbach abbiegen. Aus Unachtsamkeit erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender Pkw abbremsen musste. Die 26-Jährige prallte mit ihrem Frontbereich gegen die hintere Stoßstange des abbremsenden Fahrzeuges. Noch bevor sich die Unfallverursacherin mit dem Fahrer oder der Fahrerin des vor ihr befindlichen Autos in Verbindung setzen konnte, entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Gaisbach. An dem VW der Unfallverursacherin war bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 2 000 Euro entstanden. Das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, sucht nun das geschädigte Auto. Bei diesem soll es sich um einen braunen VW Touran handeln.

Neckar-Odenwald-Kreis

Rosenberg: Biker bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag wurde ein 30-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L 518 bei Rosenberg schwer verletzt. Der Mann war gegen 17.45 Uhr mit seiner Kawasaki von Sindolsheim in Richtung Rosenberg unterwegs. Kurz vor Rosenberg kam er aus noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Nach dem Überqueren einer Wiese prallte das Krad ca. 30 Meter nach dem Verlassen der Straße gegen eine Holzbank. Der Fahrer wurde dabei von dem Motorrad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik geflogen werden. An der Kawasaki entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 8 000 Euro. Der Schaden an der Bank sowie an dem befahrenen Flurstück beträgt ca. 500 Euro. Neben einem Notarzt mit Rettungswagen war unter anderem auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen sowie 40 Kräften im Einsatz.

