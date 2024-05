Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2024 mit einem Berichte aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 15-Jährige verletzt und bespuckt Polizisten

Am Donnerstagmorgen verletzte eine 15-Jährige einen Polizisten und bespuckte mehrere Einsatzkräfte. Gegen 10.45 Uhr wurde die Jugendliche in einem Einkaufszentrum in der Deutschhofstraße beim Klauen von Kleidungsstücken im Wert von mehreren hundert Euro erwischt. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort sollte das Mädchen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Hier wurde sie zunehmend aggressiver und spuckte in Richtung der eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Da die 15-Jährige, aufgrund eines möglichen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums, unter starken Stimmungsschwankungen litt und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, sollte sie im weiteren Verlauf in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden. Beim Versuch die Jugendliche in den Rettungswagen zu bringen, trat sie einem Beamten ins Gesicht und verletzte diesen dadurch leicht. Während der Maßnahmen spuckte das Mädchen immer wieder in Richtung der Einsatzkräfte, bis sie schließlich in die Obhut der Ärzte im Krankenhaus übergeben werden konnte. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell